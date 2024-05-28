0
0
133
НОВОСТИ

В Минпромторге считают, что цена и качество товаров в РФ находятся на оптимальном уровне

15:43 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена и качество товаров в России в настоящее время находятся на оптимальном уровне, считает статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«И по продовольственным, и по непродовольственным товарам сегодня цена и качество, я считаю, у нас на оптимальном уровне», — сказал Евтухов в ходе «Недели российского ретейла».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:50 28.05.2024
Если польские военные войдут на территорию Украины, то уже не покинут ее - Путин
0
36
16:45 28.05.2024
Решение о признании движения «Талибан»* будет приниматься с учетом мнения партнеров в Центральной Азии - Путин
0
52
16:35 28.05.2024
Путин дал подробный комментарий по поводу легитимности нынешнего президента Украины
0
87
16:07 28.05.2024
Датский парламент проголосовал против признания Палестины государством - Reuters
0
145
15:07 28.05.2024
В России ГИБДД снова будет называться ГАИ
0
308
14:33 28.05.2024
Сбер помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ
0
225
14:30 28.05.2024
Впервые соглашение Украины с Бельгией фиксирует использование доходов от активов РФ
0
247
14:20 28.05.2024
Зеленский позволил себе кртику в адрес США и Байдена
0
267
14:10 28.05.2024
Молдавия готовиться к началу переговоров о вступлении в ЕС в конце июня
0
298
13:30 28.05.2024
Макрон и Шольц не должны оставаться у руля сообщества - лидеры ЕС
0
434

Возврат к списку