В Минпромторге считают, что цена и качество товаров в РФ находятся на оптимальном уровне

15:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена и качество товаров в России в настоящее время находятся на оптимальном уровне, считает статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«И по продовольственным, и по непродовольственным товарам сегодня цена и качество, я считаю, у нас на оптимальном уровне», — сказал Евтухов в ходе «Недели российского ретейла».