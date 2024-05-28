Президент Франции поддержал «идею» ударов ВСУ по территории РФ западным оружием

20:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты», — сказал он.