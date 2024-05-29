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США и Германия не спешат уточнять сроки вступления Украины в НАТО - СМИ

14:20 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, опасаясь обострения отношений с Россией. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в Вашингтоне и Брюсселе.

Издание указывает, что президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать дополнительное давление на страны, выступающие за скорейшее расширение альянса, перед июльским саммитом НАТО. Сообщается, что Великобритания, Литва и Франция настаивают на том, чтобы его итоговый документ включал слово «приглашение», которое должны быть адресовано Киеву.

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