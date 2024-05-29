США и Германия не спешат уточнять сроки вступления Украины в НАТО - СМИ
14:20 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание указывает, что президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать дополнительное давление на страны, выступающие за скорейшее расширение альянса, перед июльским саммитом НАТО. Сообщается, что Великобритания, Литва и Франция настаивают на том, чтобы его итоговый документ включал слово «приглашение», которое должны быть адресовано Киеву.
НОВОСТИ
- 14:30 29.05.2024
- Венгия не поддержит санкции ЕС, мешающие отношения с Белоруссией
- 14:10 29.05.2024
- Молдавию могут принять в ЕС без непризнанного Приднестровья - посол ЕС
- 13:40 29.05.2024
- Белоруссия опубликовала карту с ранее неизвестными местами уничтожения населения в годы ВОВ
- 13:30 29.05.2024
- Германия и Франция договорились совместно разработать «оружие дальнего действия»
- 12:50 29.05.2024
- Трамп заявил на мероприятии для доноров, что «бомбил бы Москву и Пекин»
- 12:40 29.05.2024
- Боясь проиграть выборы, власти Молдавии нарушают закон - оппозиция
- 12:30 29.05.2024
- Закупку снарядов для ВСУ профинансировали лишь четыре страны
- 12:29 29.05.2024
- Сбер усовершенствовал сервис возмещения налогов
- 11:55 29.05.2024
- Норвегия закрыла въезд для российских туристов
- 11:45 29.05.2024
- Кражи и мошенничества составляют около воловины всех преступленийв РФ - Генпрокуратура
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать