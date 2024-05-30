Столтенберг снова призвал подумать о снятии запрета на удары западным оружием по территории РФ

17:00 Источник: Интерфакс

Союзникам по НАТО пришло время задуматься над отменой запретов на применение передаваемого Киеву оружия для ударов по России, так как этого требуют изменившиеся реалии в зоне боевых действий, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Считаю, что пришло время для того, чтобы подумать об отмене части этих ограничений", - сказал он в ходе выступления в чешском сенате.

При этом генсек подчеркнул, что данный вопрос не находится в его компетенции, так как все решения должны приниматься на национальном уровне.