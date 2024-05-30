Столтенберг снова призвал подумать о снятии запрета на удары западным оружием по территории РФ
17:00 30.05.2024 Источник: Интерфакс
Союзникам по НАТО пришло время задуматься над отменой запретов на применение передаваемого Киеву оружия для ударов по России, так как этого требуют изменившиеся реалии в зоне боевых действий, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Считаю, что пришло время для того, чтобы подумать об отмене части этих ограничений", - сказал он в ходе выступления в чешском сенате.
При этом генсек подчеркнул, что данный вопрос не находится в его компетенции, так как все решения должны приниматься на национальном уровне.
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