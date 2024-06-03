Венгрия опасается ответных мер России в связи с тарифами ЕС на зерно — Сийярто

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия опасается, что Россия примет ответные меры против ЕС в связи с введением европейских запретительных тарифов на поставки российского зерна и другой сельхозпродукции. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с ангольским коллегой Тете Антониу.

Отвечая на вопрос, почему Венгрия выступила против недавнего решения ЕС, глава МИД сказал: «Что касается критики по поводу того, что я не голосовал за введение европейских пошлин на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары, то давайте посмотрим на ситуацию. Многие венгерские сельскохозяйственные и продовольственные компании ведут очень серьезную деятельность в России. Доходы многих венгерских продовольственных и сельскохозяйственных компаний поступают от экспорта в Россию. Если Европейский союз сейчас введет запретительные пошлины для россиян в области сельского хозяйства, то россияне отреагируют».

«Теперь мой вопрос заключается в том, почему я не должен представлять интересы венгерских компаний, когда это может касаться ответных мер со стороны России. К сожалению, существует риск того, что деятельность этих венгерских компаний будет теперь намного сложнее или вообще станет невозможной», — отметил Сийярто, пресс-конференцию которого транслировал телеканал М1.