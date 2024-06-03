В КБР пьяный сотрудник полиции насмерть сбил трех человек, в том числе двух детей

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник ГУ МВД России по СКФО подозревается в совершении в Кабардино-Балкарии ДТП, в котором погибли три пешехода, в том числе двое детей. По факту происшествия назначена проверка, сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД.

«Вечером 2 июня в г. Нальчике на ул. Канукоева произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля, сотрудник ГУ МВД России по СКФО, двигаясь со стороны улицы Пирогова, допустил наезд на мужчину и его малолетних детей, после чего произошло столкновение с другой автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пешеходов погибли на месте. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.