В КБР пьяный сотрудник полиции насмерть сбил трех человек, в том числе двух детей
14:00 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудник ГУ МВД России по СКФО подозревается в совершении в Кабардино-Балкарии ДТП, в котором погибли три пешехода, в том числе двое детей. По факту происшествия назначена проверка, сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД.
«Вечером 2 июня в г. Нальчике на ул. Канукоева произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля, сотрудник ГУ МВД России по СКФО, двигаясь со стороны улицы Пирогова, допустил наезд на мужчину и его малолетних детей, после чего произошло столкновение с другой автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пешеходов погибли на месте. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
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