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НОВОСТИ

Инфляция в РФ во втором полугодии 2024 г. точно будет замедляться — Силуанов

13:05 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России во втором полугодии 2024 г. точно будет замедляться. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр финансов России Антон Силуанов.

«Инфляция и сейчас невысокая, во втором полугодии точно будет замедляться», — сказал он.

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