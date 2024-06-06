Инфляция в РФ во втором полугодии 2024 г. точно будет замедляться — Силуанов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России во втором полугодии 2024 г. точно будет замедляться. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр финансов России Антон Силуанов.

«Инфляция и сейчас невысокая, во втором полугодии точно будет замедляться», — сказал он.