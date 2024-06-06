Сбер предложил разработать программу устойчивого развития стран ШОС

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Принципы устойчивого развития стали неотъемлемой частью глобальных экономических процессов. С одной стороны, они обеспечивают темпы прироста экономики в быстроразвивающихся странах, в том числе странах-участницах ШОС, с другой – являются ответом на новые вызовы, связанные с климатическими и экологическими проблемами. Об этом Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка, рассказала на сессии «Перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС в современных условиях» в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Проекты устойчивого развития непосредственно влияют на экономический рост и энергетическую безопасность экономики, – отметила она. – Государства и бизнес, вкладывая средства в устойчивое развитие, зеленые технологии и чистую энергетику, формируют новые возможности для доходной базы и экономического роста. Одна из ключевых ролей в этом лежит на развитии зеленых технологий. В мире объем инвестиций в этот сектор по итогам 2023 года превысил 5,2 трлн долл. По оценкам аналитиков, этот рынок к 2030 году может приблизиться к 10 трлн долларов при глобальных темпах прироста в 30% ежегодно».

Татьяна Завьялова добавила, что если посмотреть на итоги COP28 (Конференция ООН по вопросам изменения климата), то можно увидеть, что важно не количество инициатив, а сколько стран их поддерживает. Так, наибольшее число стран поддержало всего три инициативы. Первая – продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство, которые обеспечивают в целом устойчивость стран и социальное благополучие населения. Вторая инициатива – адаптация к климатическим изменениям и здоровью граждан. И третья – энергетическая устойчивость и энергоэффективность. Все остальные инициативы получили меньшую поддержку. Это говорит о том, что большинство стран имеют очень близкие по сути задачи, которые нужно решать совместно. Это актуально и для ШОС.

«Нужно приходить к гармонизации нормативной базы в области устойчивого развития и ESG – это и таксономии, и стандарты отчетности, – призвала Татьяна Завьялова. – Мы видим, что нефинансовая отчетность постепенно становится обязательной во всем мире. И для нас очень важно, как для стран, работающих вместе, фокусирующихся и усиливающих друг друга, гармонизировать и упростить работу по этим направлениям».

По мнению Татьяны Завьяловой, инициатив только на государственном уровне без поддержки бизнеса, который не видит в этом своей эффективности, недостаточно: они не приживаются и не «взлетают». Одновременно инициативы только со стороны бизнеса не могут охватить больших территорий, тем более сразу нескольких государств. Соответственно, чтобы скооперироваться на межстрановом уровне сразу по нескольким направлениям, например, в плоскости законодательных нормативных документов, стандартизации и гармонизации отчетности или взаимному обмену зелеными технологиями нужно вовлечение и государства и бизнеса.

«Еще один важный вопрос – доступность зеленых технологий и технологических решений в области климата и устойчивого развития для представителей разных стран, – подчеркнула Татьяна Завьялова. – Мы можем создать единую платформу для обмена лучшими практиками и технологиями в области устойчивого развития и ESG. У Сбера уже есть протестированные решения на базе искусственного интеллекта, и мы готовы делиться нашими лучшими практиками».

Татьяна Завьялова отметила, что для эффективного взаимодействия стран нужна отдельная специализированная площадка, на который можно будет обсуждать вопросы устойчивого развития и климата. «Можно начать с разработки программы устойчивого развития и адаптации к климатическим изменениям, стран ШОС. Климат меняется, и самые большие ресурсы будет необходимо привлекать для адаптации к этим изменениям, решать инфраструктурные и социальные задачи. Здесь возникает еще один вопрос – прозрачность и доступность финансовых ресурсов для реализации долгосрочных зеленых проектов», – добавила она.

Все эти вопросы нужно выносить на уровень саммита ШОС: консолидироваться и совместными усилиями создавать эффективные решения, обмениваясь лучшими практиками, резюмировала Татьяна Завьялова.