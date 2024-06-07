ЕС может развязать торговую войну с Китаем после выборов в ЕП — Bloomberg
15:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Намерение ЕС ввести ряд тарифных ограничений против экспорта из Китая после завершения выборов в Европарламент (ЕП) может спровоцировать начало торговой войны между ними. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.
По его оценке, повышение ЕС пошлин на импорт китайских электромобилей «почти наверняка» спровоцирует ответные действия со стороны КНР. Пекин может, например, принять аналогичные меры в отношении европейской авиационной и сельскохозяйственной промышленности. Такое развитие событий, в конечном счете, может «перерасти в торговую войну», указывает агентство.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ЕС к июлю может обложить поступающие в Европу китайские товары новыми тарифами на импорт. Эти меры должны будут компенсировать проводимую Китаем политику субсидирования экспорта ряда товарных категорий.
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