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G7 планирует создать фонд, куда будут направлены замороженные активы РФ — Kyodo

17:40 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Группы семи планируют договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные российские активы. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

По его информации, лидеры G7 рассчитывают договориться о создании такого фонда на саммите в Италии 13–15 июня.

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