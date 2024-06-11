G7 планирует создать фонд, куда будут направлены замороженные активы РФ — Kyodo
17:40 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран Группы семи планируют договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные российские активы. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.
По его информации, лидеры G7 рассчитывают договориться о создании такого фонда на саммите в Италии 13–15 июня.
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