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В РСТ обратили внимание на рост числа изъятий паспортов на границе РФ из-за несоответствий в документе

15:35 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский союз туриндустрии (РСТ) фиксирует большой объем обращений туристов, которые обнаруживают в своих паспортах несоответствия. Об этом вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил РБК.

«Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне. Так, в последней декаде мая мы увидели, что общее количество обращений только среди организованных туристов (у нас нет статистики по самостоятельным путешественникам, которые также с этим сталкиваются) стало резко возрастать. Было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам», — приводит его слова издание.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что россияне могут столкнуться с трудностями при пересечении госграницы РФ из-за выявления неточностей в загранпаспортах.

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