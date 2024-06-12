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НОВОСТИ

Норвегия отказалась вводить пошлины на электромобили из Китая

17:20 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия не присоединится к ведению пошлин ЕС на импорт электромобилей из Китая. Об этом агентству Bloomberg сообщил министр финансов скандинавской страны Трюгве Слагсволль Ведум.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что с 4 июля может ввести пошлины на импорт электромобилей из КНР, так как в ходе расследования выявила «несправедливое субсидирование».

«Введение пошлин на китайские автомобили является неактуальным и нежелательным для этого правительства», — заявил политик.

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