Норвегия отказалась вводить пошлины на электромобили из Китая

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия не присоединится к ведению пошлин ЕС на импорт электромобилей из Китая. Об этом агентству Bloomberg сообщил министр финансов скандинавской страны Трюгве Слагсволль Ведум.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что с 4 июля может ввести пошлины на импорт электромобилей из КНР, так как в ходе расследования выявила «несправедливое субсидирование».

«Введение пошлин на китайские автомобили является неактуальным и нежелательным для этого правительства», — заявил политик.