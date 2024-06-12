Норвегия отказалась вводить пошлины на электромобили из Китая
17:20 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвегия не присоединится к ведению пошлин ЕС на импорт электромобилей из Китая. Об этом агентству Bloomberg сообщил министр финансов скандинавской страны Трюгве Слагсволль Ведум.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что с 4 июля может ввести пошлины на импорт электромобилей из КНР, так как в ходе расследования выявила «несправедливое субсидирование».
«Введение пошлин на китайские автомобили является неактуальным и нежелательным для этого правительства», — заявил политик.
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