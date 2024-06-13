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НОВОСТИ

Страны НАТО уже поставили Киеву оружия на $98 млрд — глава Пентагона

15:12 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО с 2022 года поставили Украине оружия на $98 млрд. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по военному содействию Киеву в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

«Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на $98 млрд с 2022 года», — сказал Остин, выразив надежду, что объемы военной помощи для Киева «будут возрастать».

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