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НОВОСТИ

Запад намерен не размораживать активы РФ, пока Москва не заплатит Киеву компенсацию

18:15 13.06.2024 Источник: Интерфакс

Американские и европейские официальные лица подтвердили готовность оставлять заблокированными российские активы, пока Москва "не выплатит репарации" Украине, сообщает Associated Press со ссылкой на американские источники.

В сообщении отмечается, что на практике "этот шаг открывает возможность лидерам США и ЕС объявить о выделении кредита Киеву на сумму в $50 млрд на саммите G7". Ранее сообщалось, что согласно планам лидеров США и стран ЕС, Киеву не придется возвращать эти деньги. Для погашения кредитов планируется использовать как раз доходы от замороженных активов РФ.

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