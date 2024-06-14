ВСУ стягивают резервы под Волчанск Харьковской области для контрнаступления

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское командование наращивает ударную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Волчанск в Харьковской области для последующего контрнаступления. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Рубежное Харьковской области выявлено несколько мест сосредоточения вооружения, военной техники и личного состава вооруженных формирований Украины, с которых идет скрытная переброска в Волчанск для наращивания ударной группировки», — сказал он.