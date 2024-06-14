Страны НАТО не согласовали выделение $40 млрд в год на оружие для Украины — генсек
17:32 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что министры обороны на встрече в Брюсселе не согласовали обязательство выделять в долгосрочном режиме по $40 млрд в год на оружие для Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи.
«Нам еще предстоит работа над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и о вступлении Украины до саммита в Вашингтоне [в июле]», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос об отказе Италии и ряда других стран НАТО поддержать решение о выделении $40 млрд ежегодно на оружие Киеву. В марте Столтенберг предлагал $100 млрд в год, но это предложение было немедленно отклонено.
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