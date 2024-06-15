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НОВОСТИ

Очередной пакет санкций против РФ тормозится властями Германии - СМИ

09:53 15.06.2024 Источник: Интерфакс

Постоянные представители ЕС в пятницу из-за позиции Германии не смогли договориться о новых санкциях в отношении России, сообщает Politico.

"Берлин обеспокоен расширением меры, которая вынудила бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут продавать товары, подпадающие под санкции, Москве", - пишет издание и поясняет, что "Германия опасается, что ее малые предприятия пострадают, если это будет распространено на гражданские продукты, такие как химикаты или оборудование для металлообработки".

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