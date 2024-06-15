0
0
18
НОВОСТИ

Шольц считает, что предложение Путина по Украине «не было сделано всерьез»

11:30 15.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что предложения президента России Владимира Путина по Украине не были сделаны всерьез и не могут сработать, поскольку эта страна нуждается в «справедливом и честном мире». Такую позицию он изложил в Италии, где проходил саммит Группы семи, в эфире телеканала ZDF.

«Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело отношение к мирной конференции в Швейцарии», — сказал Шольц. «Это предложение не может сработать», — утверждал он. По словам канцлера, мир для Украины должен быть «справедливым и честным».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:08 15.06.2024
Британцы опасаются, что китайцы могут встроить следящие устройствав кокарды для головных уборов
0
101
11:50 15.06.2024
Канцлер ФРГ о новых антироссийских санкциях: Мы их не блокируем
0
113
09:53 15.06.2024
Очередной пакет санкций против РФ тормозится властями Германии - СМИ
0
358
09:15 15.06.2024
Подлодку ВМС США в территориальные воды Кубы не приглашали – МИД республики
0
353
09:00 15.06.2024
Погранслужба Украины фиксирует рост групп уклонистов, пытающийся пересечь границу
0
357
22:40 14.06.2024
Послы ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против РФ из-за позиции Германии
0
801
22:00 14.06.2024
Администрация США считает, что РФ следовало направить мирные предложения напрямую Киеву
0
813
21:20 14.06.2024
РФ выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
0
941
20:40 14.06.2024
Годовая инфляция в РФ в мае ускорилась до 8,3%
0
885
20:00 14.06.2024
Путин озвучил комплексную мирную инициативу РФ, а не ультиматум — Песков
0
1034

Возврат к списку