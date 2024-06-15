Шольц считает, что предложение Путина по Украине «не было сделано всерьез»
11:30 15.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что предложения президента России Владимира Путина по Украине не были сделаны всерьез и не могут сработать, поскольку эта страна нуждается в «справедливом и честном мире». Такую позицию он изложил в Италии, где проходил саммит Группы семи, в эфире телеканала ZDF.
«Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело отношение к мирной конференции в Швейцарии», — сказал Шольц. «Это предложение не может сработать», — утверждал он. По словам канцлера, мир для Украины должен быть «справедливым и честным».
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