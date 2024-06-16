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НОВОСТИ

По информации СМИ, Си Цзиньпин ранее, якобы, заявил, что США пытаются подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань

09:00 16.06.2024 Источник: Интерфакс

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее якобы заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытается спровоцировать нападение материкового Китая на Тайвань, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, Си Цзиньпин заявил Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытается подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань", - говорится в публикации.

Такое заявление китайский руководитель сделал главе Еврокомиссии еще в апреле 2023 года, и добавил, что Китай "не клюнет на приманку", поскольку конфликт может разрушить все достижения Китая за последние годы, пишет газета.

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