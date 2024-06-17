Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта, которая прошла без участия РФ, не принесла никаких результатов.

«Если говорить в целом о результативности этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю», — заявил Песков журналистам.