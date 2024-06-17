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Саммит в Швейцарии не внес вклада в урегулирование на Украине — Кремль

17:40 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарская конференция по ситуации на Украине не внесла никакого содержательного вклада в урегулирование кризиса. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Там принята не политическая декларация, а итоговое совместное заявление. И мы считаем, что его текст отражает поиск участниками наименьшего знаменателя, приемлемого для украинской стороны. Там где-то 79 подписантов. Никакого содержательного вклада в продвижение мирного урегулирования Бюргеншток не внес», — констатировал представитель Кремля.

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