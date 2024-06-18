Минобороны Азербайджана: Франция ведет регион дорогой к новой войне
18:40 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Франции ведут Южный Кавказ к новой войне, поддерживая армянский реваншизм и поставляя Еревану летальные виды вооружений. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана, комментируя заключенный Арменией и Францией контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar.
«Франция поставляет Армении летальные и наступательные артиллерийские средства, что еще раз показывает провокационный характер политики этой страны в регионе Южного Кавказа. Перевооружая Армению, поддерживая политику армянского реваншизма, Франция — постоянный член Совета Безопасности ООН — одновременно и проявляет политическую безответственность, и ведет регион дорогой к новой войне», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте азербайджанского оборонного ведомства.
НОВОСТИ
- 18:25 18.06.2024
- Финляндия первой в ЕС начала добывать уран
- 17:49 18.06.2024
- Цена нефти Brent превысила $85 за баррель
- 17:12 18.06.2024
- Исламисты использовали Украину как перевалочный пункт на пути в ЕС — власти ФРГ
- 17:00 18.06.2024
- Два человека погибли при взрыве мины в приграничной зоне Брянской области
- 16:32 18.06.2024
- Венгрия против переназначения фон дер Ляйен на пост главы ЕК — Politico
- 16:12 18.06.2024
- ГД приняла в I чтении законопроект о введении миграционного режима высылки из РФ
- 16:00 18.06.2024
- БРИКС вызывает у «золотого миллиарда» ревность и даже ненависть — Медведев
- 15:32 18.06.2024
- ВС России уничтожили украинскую РЛС и две пусковые установки ЗРК С-300
- 15:12 18.06.2024
- Мужчина устроил стрельбу на предприятии в Рязани, один человек погиб, один ранен
- 15:00 18.06.2024
- Выборы во Франции могут пошатнуть единство политики ЕС по Украине — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать