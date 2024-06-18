0
0
0
НОВОСТИ

Минобороны Азербайджана: Франция ведет регион дорогой к новой войне

18:40 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции ведут Южный Кавказ к новой войне, поддерживая армянский реваншизм и поставляя Еревану летальные виды вооружений. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана, комментируя заключенный Арменией и Францией контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar.

«Франция поставляет Армении летальные и наступательные артиллерийские средства, что еще раз показывает провокационный характер политики этой страны в регионе Южного Кавказа. Перевооружая Армению, поддерживая политику армянского реваншизма, Франция — постоянный член Совета Безопасности ООН — одновременно и проявляет политическую безответственность, и ведет регион дорогой к новой войне», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:25 18.06.2024
Финляндия первой в ЕС начала добывать уран
0
67
17:49 18.06.2024
Цена нефти Brent превысила $85 за баррель
0
135
17:12 18.06.2024
Исламисты использовали Украину как перевалочный пункт на пути в ЕС — власти ФРГ
0
204
17:00 18.06.2024
Два человека погибли при взрыве мины в приграничной зоне Брянской области
0
185
16:32 18.06.2024
Венгрия против переназначения фон дер Ляйен на пост главы ЕК — Politico
0
260
16:12 18.06.2024
ГД приняла в I чтении законопроект о введении миграционного режима высылки из РФ
0
277
16:00 18.06.2024
БРИКС вызывает у «золотого миллиарда» ревность и даже ненависть — Медведев
0
263
15:32 18.06.2024
ВС России уничтожили украинскую РЛС и две пусковые установки ЗРК С-300
0
303
15:12 18.06.2024
Мужчина устроил стрельбу на предприятии в Рязани, один человек погиб, один ранен
0
316
15:00 18.06.2024
Выборы во Франции могут пошатнуть единство политики ЕС по Украине — Bloomberg
0
335

Возврат к списку