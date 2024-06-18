Минобороны Азербайджана: Франция ведет регион дорогой к новой войне

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции ведут Южный Кавказ к новой войне, поддерживая армянский реваншизм и поставляя Еревану летальные виды вооружений. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана, комментируя заключенный Арменией и Францией контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar.

«Франция поставляет Армении летальные и наступательные артиллерийские средства, что еще раз показывает провокационный характер политики этой страны в регионе Южного Кавказа. Перевооружая Армению, поддерживая политику армянского реваншизма, Франция — постоянный член Совета Безопасности ООН — одновременно и проявляет политическую безответственность, и ведет регион дорогой к новой войне», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте азербайджанского оборонного ведомства.