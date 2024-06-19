Британские консерваторы могут поставить антирекорд на выборах в парламент - социологи

21:15 Источник: Интерфакс

На грядущих всеобщих выборах Великобритании Консервативная партия премьера Риши Сунака может получить наименьшее количество мест со времен основания партии в 1834 году, свидетельствует прогноз социологической службы YouGov.

"Согласно нашему недавнему прогнозу, если бы выборы состоялись сегодня, партия Сунака получила бы всего 108 мест", - сообщается в отчете. Уточняется, что это на 32 места меньше, чем прогнозировали две недели назад.

"Если бы такими были результаты, это было бы наименьшее количество мест, полученных Консервативной партией за ее почти 200-летнюю историю участия в выборах в Великобритании", - отмечается в материале.