РФ и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве и более 10 документов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 11 документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Кроме того, лидеры обеих стран — Путин и То Лам — приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».

Среди других подписанных документов — Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и двусторонние соглашения между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ с вьетнамскими вузами, в частности Ханойским государственным университетом. Утвержден и график возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий.