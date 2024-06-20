РФ и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве и более 10 документов
11:32 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 11 документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Кроме того, лидеры обеих стран — Путин и То Лам — приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».
Среди других подписанных документов — Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и двусторонние соглашения между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ с вьетнамскими вузами, в частности Ханойским государственным университетом. Утвержден и график возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий.
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