0
0
0
НОВОСТИ

РФ и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве и более 10 документов

11:32 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 11 документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Кроме того, лидеры обеих стран — Путин и То Лам — приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».

Среди других подписанных документов — Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и двусторонние соглашения между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ с вьетнамскими вузами, в частности Ханойским государственным университетом. Утвержден и график возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 20.06.2024
Запад легко «пожертвует» Зеленским, когда РФ закрепит успехи на поле боя — СВР
0
99
11:05 20.06.2024
Беглов вновь предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Петербурга
0
100
11:00 20.06.2024
РФ и Вьетнам переходят на нацвалюты при расчетах — Путин
0
110
10:32 20.06.2024
Запад считает недостаточными усилия Украины по борьбе с коррупцией — WP
0
175
10:20 20.06.2024
Заболеваемость холерой в мире выросла в мае на 58%
0
183
10:05 20.06.2024
Израильские военные разрушили свыше 70% инфраструктуры Рафаха — мэр
0
201
10:00 20.06.2024
На Украине серьезно повреждена одна из ТЭС
0
197
09:32 20.06.2024
Россия в январе — мае увеличила поставки нефти в Китай на 11%
0
206
09:25 20.06.2024
Сбер снова первый в рейтинге крупнейших интернет-эквайеров Европы
0
223
09:20 20.06.2024
Возгорание на нефтебазе Тамбовской области произошло, предположительно, из-за БПЛА
0
220

Возврат к списку