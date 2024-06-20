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НОВОСТИ

Пять человек погибли в результате столкновения двух легковушек в Татарстане

17:40 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек погибли в ДТП в Аксубаевском районе Татарстана. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по республике.

«20 июля в 12:07 на 23-м км автодороги Аксубаево-Емелькино водитель автомобиля ВАЗ-2115 1978 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Лада Приора“ под управлением 69-летнего водителя», — говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя и три пассажирки автомобилей погибли.

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