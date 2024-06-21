РФ готова обсуждать безопасность и со странами НАТО, когда те будут готовы — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова обсуждать вопросы равной и неделимой безопасности в Евразии со всеми сторонами, включая страны Евросоюза и НАТО. Однако это станет возможным, когда они к этому будут готовы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.

«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов — как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями — европейскими и натовскими государствами в том числе», — подчеркнул российский лидер.

«Естественно, тогда, когда они к этому будут готовы», — добавил Путин.