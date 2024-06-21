В ФРГ задержаны три человека, включая россиянина, по подозрению в шпионаже — прокуратура

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы ФРГ задержали трех мужчин — граждан РФ, Украины и Армении — по подозрению в работе на иностранную спецслужбу. Об этом сообщила Генпрокуратура Германии.

По ее данным, трое задержанных якобы собирали информацию о находящемся на территории ФРГ «человеке с Украины».