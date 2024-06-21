ВСУ ударили по единственной оставшейся подстанции в Энергодаре

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подстанция «Радуга» в Энергодаре, по которой украинские войска нанесли удар, является второй и последней в городе после уничтожения Вооруженными силами Украины (ВСУ) подстанции «Луч» 19 июня, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Свет есть только в 5-м и 6-м микрорайонах Энергодара, то есть город обесточен частично в результате удара ВСУ. Еще летают дроны. <…> Всего две подстанции в городе было. „Луч“ выведен из строя. Без „Радуги“ будет сложно», — сказала Яшина.