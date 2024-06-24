Серия взрывов произошла в Харькове
09:32 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Подробности не приводятся.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сейчас в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.
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