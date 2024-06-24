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НОВОСТИ

Серия взрывов произошла в Харькове

09:32 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности не приводятся.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сейчас в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

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