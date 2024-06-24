Обсудить на форуме

Версия для печати

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности не приводятся.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сейчас в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.