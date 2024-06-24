Применение кассетных боеприпасов в жилых районах противоречит гуманитарному праву — ООН
16:12 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Применение кассетных боеприпасов в населенных районах противоречит принципам гуманитарного права. Об этом заявили ТАСС в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в связи с атакой Украины на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.
«Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ последовательно придерживается позиции, согласно которой их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом на неизбирательные нападения», — отметила официальный представитель этого управления Элизабет Троссел.
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