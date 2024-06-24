Испания передала Украине новую партию ракет Patriot
17:32 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторая партия зенитных ракет Patriot, отправленная Испанией, прибыла на Украину 21 июня. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на правительственные источники.
По его информации, поставленное вооружение является частью очередной партии военной помощи, которую глава Минобороны королевства Маргарита Роблес обещала передать Киеву в июне. Новая поставка также включает передачу Украине танков Leopard, различных видов боеприпасов, систем для борьбы с беспилотниками и другого вооружения.
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