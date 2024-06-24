Глава района, чьи сыновья участвовали в терактах в Дагестане, освобожден от должности
19:20 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья участвовали в терактах на территории республики, освобожден от должности и исключен из «Единой России». Об этом сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.
«Что касается административных мер, он [Омаров] освобожден от должности, исключен из партии „Единая Россия“, — сказал Меликов. При этом он отметил, что не будет комментировать степень вины Омарова и его возможное участие в теракте. „Это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полная“, — добавил Меликов.
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