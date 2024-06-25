Путин пока не планирует контакты с Вучичем — Ушаков
10:32 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с лидером Сербии Александаром Вучичем, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков на полях «Примаковских чтений».
Представителя Кремля спросили об этом на фоне сообщений о попадании на Украину сербского оружия, проданного странам Запада.
«Нет, пока такие контакты не запланированы», — сказал Ушаков.
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