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НОВОСТИ

Путин пока не планирует контакты с Вучичем — Ушаков

10:32 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с лидером Сербии Александаром Вучичем, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков на полях «Примаковских чтений».

Представителя Кремля спросили об этом на фоне сообщений о попадании на Украину сербского оружия, проданного странам Запада.

«Нет, пока такие контакты не запланированы», — сказал Ушаков.

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