Путин пока не планирует контакты с Вучичем — Ушаков

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с лидером Сербии Александаром Вучичем, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков на полях «Примаковских чтений».

Представителя Кремля спросили об этом на фоне сообщений о попадании на Украину сербского оружия, проданного странам Запада.

«Нет, пока такие контакты не запланированы», — сказал Ушаков.