Жена Ассанжа подтвердила, что он признает вину по одному из пунктов обвинения

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла подтвердила, что он намерен признать вину по одному из 18 пунктов обвинения, предъявленных ему ранее властями США. В интервью с вещательной корпорацией Би-би-си Стелла Ассанж, находящаяся сейчас в Австралии, заявила, что, сделав это в суде на Северных Марианских островах, ее муж получит свободу.

«Существует принципиальная договоренность между Джулианом и министерством юстиции [США], которая должна быть подписана судьей на Северных Марианских островах в Тихом океане, куда он направляется. В настоящий момент он находится в Бангкоке, где была сделана остановка. Как только судья поставит свою подпись, все это официально станет реальностью», — сказала она, добавив, что в настоящий момент не может раскрывать всех деталей сделки Ассанжа с американским правосудием. «Пункт обвинения, о котором идем речь, касается закона о шпионаже, получения и раскрытия информации о национальной обороне… Важно, что сделка учитывает время, которое он уже провел в тюрьме. Поэтому, подписав документы, он окажется на свободе», — добавила она.

При этом она подчеркнула, что до последнего момента у Ассанжа и его команды не было ясности относительно того, состоится ли сделка, и окончательно вопрос решился лишь в последние сутки. Она также отметила, что позиция американской стороны начала меняться после того, как в конце марта лондонский суд заблокировал экстрадицию основателя Wikileaks, приняв к рассмотрению очередную апелляцию 52-летнего австралийца, которую предполагалось рассмотреть в июле. Адвокаты Ассанжа планировали настаивать на том, что в американском суде, не будучи гражданином США, он не сможет апеллировать к первой поправке конституции страны, гарантирующей свободу слова. Именно это, по мнению супруги Ассанжа, позволило «достичь прорыва».

«Содержание сделки будет обнародовано. Сама сделка кажется мне очень интересной. Простите, не могу раскрывать подробностей, так как не хочу каких-либо рисков», — отметила она.

Она также добавила, что ее дети пока не знают о возможном освобождении своего отца, а сами супруги пока не строили далеко идущих планов на будущее. Пока что запланировано лишь возвращение Асанжа в Австралию.