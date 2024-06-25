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НОВОСТИ

В Дагестане после теракта на 10 суток арестовали главу Сергокалинского района

17:32 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Дагестане на 10 суток арестовал главу Сергокалинского района, чьи родственники участвовали в теракте. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

«Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Магомеда Омарова виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — сказала собеседница агентства.

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