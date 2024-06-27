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Закон о возврате переведенных мошенникам средств вступит в силу в июле — Володин

11:00 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о возможности вернуть средства, переведенные мошенникам, вступит в силу 25 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассказывая об основных нововведениях, которые вступят в силу в июле.

«Вступает в силу закон, который позволит вернуть переведенные мошенникам средства. Банки теперь должны не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы деньги граждан не попадали к мошенникам. Кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придется компенсировать людям украденные деньги», — отметил Володин.

Кроме того, добавил он, с 1 июля вступает в силу закон, который освобождает многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. «Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан», — добавил Володин.

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