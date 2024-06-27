Порядка 10 тыс. мигрантов, получивших гражданство РФ, направлены в зону СВО — Бастрыкин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 10 тыс. мигрантов, получивших гражданство РФ, направлены в зону СВО. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

«<…> более 30 тыс. получивших гражданство <…> поставили на учет и уже порядка 10 тыс. направили в зону СВО», — сказал Бастрыкин, выступая на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках ПМЮФ.