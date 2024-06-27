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Почти 60% преступлений в России совершают ранее осужденные лица — ФСИН

11:32 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 60% преступлений в России совершают лица, которые ранее уже были осуждены, причинами злодеяний становятся отсутствие источников дохода и состояние опьянения. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев на сессии «Пенитенциарная политика государства: роль в снижении рецидива» на Петербургском международном юридическом форуме.

«В 2023 году в России выявлено более 750 тысяч лиц, совершивших преступления. И если посмотреть, 58,6% из числа этой категории лиц ранее совершали преступления, более 63,7% преступлений совершили лица, которые не имели постоянного источника дохода. И дальше, когда мы эти позиции начинаем анализировать, там в том числе лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, в меньшей степени лица, которые находились в состоянии наркотического опьянения», — сказал он.

По его словам, эти причины являются объектом изучения со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы. «Деятельность Федеральной службы исполнения наказаний по сути является завершающей стадией в реализации уголовной политики и одной из первых стадий по подготовке человека, который оказался в трудной жизненной ситуации, к его освобождению», — рассказал Гостев. Он уточнил, что как только осужденный поступает в исправительную колонию, в течение трех дней с ним начинается работа, начинаются беседы с психологами, воспитателями, все они есть в штате ФСИН. «Это и индивидуальные беседы, это и групповые беседы по 2-3 человека», — рассказал Гостев.

Он сообщил, что более 20 тысяч человек по результатам общей психологической и воспитательной работы были условно-досрочно освобождены из мест лишения свободы. «Это хороший результат, важный результат», — заключил он.

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