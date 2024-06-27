Необходимо изменить миграционную политику в РФ - Бастрыкин
12:00 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Миграционную политику в РФ необходимо менять за счет внутренних ресурсов государства, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы с помощью внутренних ресурсов решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — сказал он на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках ПМЮФ.
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