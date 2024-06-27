GIGA CODE поможет разработчикам провести аналитику кода

12:25

Разработчикам стал доступен функционал AI-ассистента GIGA CODE, позволяющий провести аналитику кода (AI Code Review) и оценку трудозатрат (AI оценка трудозатрат) на его создание. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев на конференции GigaConf.

На текущий момент эта функциональность доступна на языке Java в режиме beta-тестирования только через платформу GitVerse в публичных репозиториях. Разработчикам достаточно выбрать свой git-репозиторий или создать запрос на включение (pull request) на платформе, и AI сгенерирует ответы. На выходе они получат сформированное «второе мнение» о коде в запросе на включение и узнают, сколько часов было потрачено на Java-разработку по репозиторию в целом и в разбивке по авторам коммитов. Это поможет ИТ-специалистам оценить и повысить эффективность процесса разработки.

«Мы видим, насколько GIGA CODE становится востребованным у пользователей: всего за несколько месяцев уже более 20 тыс. разработчиков установили ассистента и оценили его возможности, – рассказал Андрей Белевцев. – Для нас важно, чтобы сервис становился всё проще и удобнее, поэтому мы прислушиваемся к мнению ИТ-сообщества и постоянно совершенствуем GIGA CODE. Нам удалось сделать действительно уникальный на российском рынке функционал сервиса, внедрив в него инструменты аналитики кода и оценку трудозатрат, который, уверен, будет востребован у всего ИТ-рынка».

Также благодаря обновлённому набору моделей в GIGA CODE AI-ассистент поддерживает уже более 30 популярных языков программирования, включая PHP, Rust, Dart, HTML, Lua и другие. Кроме того, существенно улучшилась модель, используемая в многофункциональном чате. В чат были добавлены короткие команды, с помощью которых можно быстро решать задачи, часто возникающие при разработке, такие как объяснение кода, написание документации и генерация юнит-тестов.

GIGA CODE способен по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения непосредственно в среде разработки в режиме реального времени. Разработчикам также доступен многофункциональный чат, обладающий широкими возможностями инструктивной кодогенерации. GIGA CODE развивается в синергии с сервисом GigaChat с точки зрения используемых технологий, моделей, процессов и подходов. Под капотом GIGA CODE находятся нейросетевые модели, которые обучены на больших корпусах исходного кода и специализируются на определённых задачах разработки.

Сервис доступен пользователям платформы для работы с исходным кодом GitVerse как в качестве плагина для сторонних сред разработки, так и в составе новой Giga IDE Desкtop от Сбера.