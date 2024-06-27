12:30

Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным AI-ассистентом. Giga IDE позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду AI-ассистент GigaCode анализирует контекст, предлагает полные конструкции функций, циклов и других элементов, что позволяет писать код в среднем на 25% быстрее.

Среда доступна в двух вариантах: Giga IDE Desktop, которую пользователи могут скачать уже сегодня на платформе GitVerse, и Giga IDE Cloud, для которой открылась регистрация на раннее тестирование.

Giga IDE Desktop — интегрированная среда разработки, которая поддерживает проекты на Java, Kotlin, Scala, Groovy, Python и мультиязычные проекты с использованием JavaScript, TypeScript, SQL, а также дополнительно включает 70 инструментов для облегчения задач разработки, автоматизации тестирования и администрирования приложений.

Giga IDE Cloud позволит вести разработку в облаке, расширив возможности устройства дополнительными облачными ресурсами. Кроме того, среда даст пользователям возможность подключения как из веб-интерфейса в браузере, так и в виде локального нативного приложения для удалённой разработки на любом устройстве. Доступ к облачной версии среды разработки первыми получат участники раннего тестирования, зарегистрировавшиеся на странице платформы. Публичный релиз Giga IDE Cloud запланирован на осень 2024 года.

«Российские разработчики оказались в непростой ситуации: зарубежные решения стали недоступны пользователям, а отечественные аналоги не получили широкого распространения, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. – В ответ на потребности российских программистов мы предложили собственную интегрированную среду — Giga IDE, — которая позволит разработчикам обеспечить непрерывный рабочий процесс, сохраняя привычный пользовательский опыт».

«Искусственный интеллект стремительно меняет облик многих отраслей. Как технологическому лидеру, нам важно использовать потенциал AI для повышения эффективности разработки. Поэтому мы внедрили в нашу среду разработки AI-ассистента GigaCode, который автоматизирует рутинные процессы и освобождает время на креативные и действительно важные задачи», – сказал Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха.