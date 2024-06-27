Из-за сильной жары синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики Гидрометцентра РФ объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой в столице и области сильной жары. Согласно данным прогностических карт, данный уровень, символизирующий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, будет действовать в период с 12:00 до 17:00 мск 28 июня.



Ранее метеорологи также распространили экстренное предупреждение, согласно которому в течение ближайших трех дней столбики термометров в столичном регионе могут подниматься до плюс 32 градусов. При этом синоптики предупредили граждан, что в середине дня при сильной жаре нужно по возможности находиться в тени, что связано с высокими значениями УФ-индекса.



А вот коммунальные службы столицы уже переведены в режим повышенной готовности. «В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сказал ТАСС заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.



