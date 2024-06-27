Из-за сильной жары синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве
18:35 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее метеорологи также распространили экстренное предупреждение, согласно которому в течение ближайших трех дней столбики термометров в столичном регионе могут подниматься до плюс 32 градусов. При этом синоптики предупредили граждан, что в середине дня при сильной жаре нужно по возможности находиться в тени, что связано с высокими значениями УФ-индекса.
А вот коммунальные службы столицы уже переведены в режим повышенной готовности. «В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сказал ТАСС заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать