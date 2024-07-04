В НАТО боятся, что Франция выйдет из военной структуры альянса, если власть получат правые

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены НАТО «серьезно обеспокоены» возможным приходом к власти во Франции правых сил под эгидой «Национального объединения» после парламентских выборов, что может привести к тому, что Франция покинет военное командование альянса. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназваных дипломатов стран объединения.

По словам одного из источников портала, дипломаты НАТО не исключают того, что Франция в новой ситуации после выборов может решить выйти из военного командования, как она уже это делала в 1966 году. С точкой зрения дипломатов согласился военный эксперт Мишель Дюкло, который считает, что правая партия «Национальное объединение» в случае прихода к власти в парламенте может начать работать в направлении «мягкого и деликатного» выхода из военной структуры альянса.

«Войска, которые Франция выделяет [для участия в миссиях] НАТО, могут быть более низкого ранга. Франция также может выделять меньше войск в целом», — добавил он.

По оценке источников, приход к власти правых по итогам выборов может поставить под вопрос будущее влияние Франции в НАТО, так как лидирующая правая партия «Национальное объединение» сомневается в целесообразности членства в альянсе и в оказании помощи Киеву. Помимо этого, источники портала считают, что Франция также может «повернуться к России» в вопросах политики. При этом, как напоминает портал, на фоне конфликта на Украине партия смягчила свою позицию по НАТО. Так, в конце марта лидер «Национального объединения» Жордан Барделла уже сообщал о намерении вывести Францию из-под общего военного командования НАТО в случае прихода к власти, но при этом отмечал, что сделать это можно будет только после завершения украинского конфликта.