ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом РФ — Боррель
12:32 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз исключает для себя официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, поэтому премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не имеет права представлять ЕС в ходе визита в Москву. Этот визит проходит «исключительно в рамках двусторонних отношений», утверждает глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в распространенном в Брюсселе заявлении.
«Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву», — написал Боррель. Он подчеркнул, что позиция ЕС по СВО России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным». «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», — утверждает главный евродипломат.
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