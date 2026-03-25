Новая версия iOS-приложения Сбера для инвесторов – теперь с подробной аналитикой портфеля
10:22 25.03.2026
Официальное приложение СберИнвестиции снова доступно в App Store под названием «Состояние». В новой версии клиентам станет проще управлять своими инвестициями на айфоне, следить за состоянием портфеля и понимать, что происходит с их деньгами.
В приложении появился новый раздел «Аналитика портфеля», который помогает клиенту видеть полную структуру своих инвестиций. В нём наглядно показано, как вложения распределяются по типам финансовых инструментов, отраслям экономики и конкретным эмитентам. Также можно посмотреть анализ доходности за выбранный период и оценить, как портфель меняется со временем.
Для тех, кто только начинает инвестировать, приложение помогает сделать первый шаг понятнее и удобнее. Брокерский счёт можно пополнить прямо с банковской карты и быстро совершить первую сделку.
Теперь на графиках инструментов отображаются уровни лимитных заявок, средняя цена покупки и уведомления о достижении заданной цены. Кроме того, сами графики можно настраивать под себя для отслеживания важной информации.
Также обновился поиск — теперь легче находить нужные акции, фонды и другие инструменты.
В разделе «Фонды» появилась подборка «Готовые портфели», улучшенные подборки инструментов «Взлёты и падения дня» и «Акции до 1000 рублей» помогают клиенту быстрее ориентироваться в приложении и находить инвестиционные идеи.
Новый раздел «Налоги и вычеты» собрал самую актуальную информацию о налогах по инвестициям в одном месте. Здесь же легко сформировать справку 2-НДФЛ.
«Мы развиваем приложение вокруг потребностей клиентов, чтобы им было спокойнее управлять своими деньгами, – отметил директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка Максим Чекмарёв. – Нам важно, чтобы пользователь понимал, как устроен его портфель, как меняется доходность и на что стоит обратить внимание. В новой версии для iOS мы уделили особое внимание аналитике портфеля, удобству поиска и простоте ключевых действий в приложении. Теперь клиенты сразу видят главное и могут быстро найти нужную информацию, чтобы увереннее принимать решения».
