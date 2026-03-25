Нетаньяху опасается, что США заключат сделку с Ираном без учета интересов Израиля — Axios
11:20 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что США могут заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. Об этом со ссылкой на израильские источники сообщил американский портал Axios.
По данным портала, руководства Израиля полагает, что потенциальное соглашение может включать значительные уступки со стороны США. В том числе, речь идет о существенном ограничении возможностей Израиля по нанесению ударов по территории Ирана. В целом военно-политическое руководство еврейского государства скептически относится к перспективам мирного урегулирования, потому что считает, что Иран не пойдет на те компромиссы, которых от него добиваются США.
