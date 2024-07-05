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Зимбабве полностью освободится от доллара США к середине 2026 года — президент

16:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая валюта Зимбабве — зимбабвийское золото (ZiG) — станет в течение ближайших двух лет единственным платежным средством в стране и вытеснит доллар США из национальной денежной системы. Об этом заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

«Через два года мы увидим, что ZiG будет ходить на всей территории страны и магазины будут отказываться принимать от покупателей доллары США», — цитирует главу государства южноафриканское издание Daily Maverick.

На текущий день на операции с долларом США приходится около 80% всех сделок в финансовой системе Зимбабве, включая розничные продажи. ZiG стала шестой по счету национальной валютой, которую запускают в Зимбабве за последние 15 лет. Правительство отказывалось от предыдущих валют из-за гиперинфляции, когда в обращении ходили банкноты с миллионными номиналами. Так, в 2008–2009 гг. Резервный банк Зимбабве выпускал зимбабвийские доллары с номиналом в 100 триллионов.

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