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НОВОСТИ

Истерика в Европе из-за визита Орбана подтверждает, что ЕС и США нужна война — Медведев

17:32 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истерика в Европе из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтверждает, что ЕС и США нужна война, а не мир. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Истерика европейских кретинов из-за визита премьер-министра Орбана в Москву и его встречи с президентом Путиным подтверждает, что ЕС и их хозяевам из США нужна война, а не мир», — написал он на своей англоязычной странице в соцсети X.

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