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НОВОСТИ

Сбер: Искусственный интеллект меняет креативные индустрии

17:08 09.07.2024

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Фото © пресс-служба АНО
«Креативная экономика»
Сбер совместно с АНО «Креативная экономика» провел на форуме «Российская креативная неделя» в Москве панельную дискуссию на тему «Искусственный интеллект в креативных индустриях: новые возможности для бизнеса».

11 экспертов из разных отраслей обсудили технологический потенциал развития креативной отрасли, роль человека в новой системе создания творческого продукта, а также возможности, которые открывает интеграция искусственного интеллекта (Artificial Intelligence – AI) в креативный бизнес на примере успешных кейсов в кино, музыке, литературе и других отраслях. Модераторами сессии стали старший управляющий директор – начальник управления национального развития AI Сбербанка Владимир Авербах и президент АНО «Креативная экономика», директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.

В ходе дискуссии начальник управления по развитию креативных технологий и бренда Сбербанка Евгений Домников рассказал, как аудитория реагирует на контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, и как нейросети помогают Сберу воплощать в жизнь свою новую человекоцентричную стратегию. Он отметил высокий уровень внедрения AI-технологий в процессы креативной команды Сбера.

«Благодаря искусственному интеллекту сейчас происходит стремительная демократизация технологий в креативных индустриях: масштабные проекты, которые вчера могли позволить себе лишь крупные компании, сегодня может сделать один человек с помощью нейросетей, – отметил Евгений Домников. – Искусственный интеллект в креативном бизнесе – это уже не Research&Development, а огромное количество работающих инструментов. Поэтому важно рассказывать о них и на личном примере показывать эффективность такого подхода. Так, внутри нашей креативной команды Сбера мы взяли за правило не работать с проектами, где нет искусственного интеллекта. Это наш принцип – искусственный интеллект присутствует в каждой работе Сбера в области дизайна».

Эксперты сошлись во мнении, что необходимо популяризировать тему искусственного интеллекта и больше рассказывать о возможностях российских нейросетей как для бизнеса, так и для персонального использования.

«Искусственный интеллект в креативных индустриях – это не будущее, это уже настоящее, – подчеркнула Марина Абрамова. – Совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта мы сейчас обсуждаем проведение хакатона, который покажет все возможности искусственного интеллекта».

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