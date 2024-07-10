Госдума установит штрафы для водителей электросамокатов — Володин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах. Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей», — отметил он. Володин уточнил, что в этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности уже в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «К сожалению, есть и смертельные исходы», — добавил председатель Госдумы.

Он напомнил, что с 1 марта 2023 года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.